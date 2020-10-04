باشينيان: روسيا ستضمن أمن أرمينيا حال تطلبت الضرورة ذلك بموجب الاتفاقات الثنائية

توقع رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أن روسيا ستتدخل عسكريا "في حال تطلبت الضرورة ذلك لضمان أمن أرمينيا بموجب الاتفاقات الثنائية بين البلدين".

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وقال باشينيان، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، نشر نصها اليوم الأحد، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "أرمينيا تحتضن القاعدة العسكرية الروسية الـ102، ولدينا نظام مشترك للدفاع الجوي".

وأضاف أن "الاتفاقات الثنائية تحدد بشكل واضح ما هي الحالات التي يمكن فيها إشراك هذه القوات لضمان أمن أرمينيا".

وتابع رئيس الوزراء الأرمني: هذه الحالات محددة بشكل دقيق وأنا على يقين بأن روسيا، وفي حال وقوعها (هذه الحالات)، ستنفذ التزاماتها في إطار الاتفاقات".

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

والقتال الحالي هو الأعنف منذ التسعينات ويعزز مخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع قد تجر إليها روسيا وتركيا وسط مخاوف شديدة على الاستقرار في جنوب القوقاز، وهي المنطقة التي تنقل النفط والغاز من أذربيجان إلى الأسواق العالمية.

وفي غضون ذلك دعت روسيا مرارا إلى وقف الأعمال القتالية في الإقليم في أسرع وقت ممكن، مؤكدة استعدادها لإعادة عملية تسوية النزاع إلى الإطار السياسي الدبلوماسي.

المصدر: وكالات