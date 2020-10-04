الصحة الإسرائيلية: 21 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، عن تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن هناك 890 حالة خطيرة تتلقى العلاج بوحدات العناية المركزة.

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ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات في إسرائيل جراء مرض "كوفيد-19" بلغ حتى الساعة 1707.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن هناك 890 مريضا توصف حالتهم بالخطيرة، ويخضع 215 منعهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية انخفضت نسبة الفحوص التي أتت بنتائج إيجابية لليوم الثالث على التوالي، ما قد يشير إلى نجاعة الإغلاق الذي فرض على المواطنين، في حصر العدوى"، لافتة إلى أن "نسبة الإصابات بلغت 11% مقارنة مع 15% قبل الإغلاق".

المصدر: RT