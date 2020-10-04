الحكومة الإيطالية تستعد لفرض قيود جديدة لمواجهة تزايد الإصابات بـ"كوفيد-19"

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا يوم الأحد، إن الحكومة ستفرض على الأرجح قيودا جديدة في البلاد خلال الأسبوع المقبل، في محاولة لوقف التزايد المستمر في حالات الإصابة بكورونا.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإيطالي يوم الثلاثاء ليقرر كيفية مواجهة الزيادة الجديدة في الإصابات، في الوقت الذي تبدو فيه المناطق الجنوبية من البلاد لأول مرة أكثر هشاشة بالنسبة لخطر الفيروس.

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وقال سبيرانزا لقناة "راي" الإيطالية الرسمية "المعركة لم تنته بعد، لا نشهد الأرقام التي تشهدها دول أوروبية أخرى، لكننا نمر بمرحلة زيادة كبيرة في الإصابات وآمل أن تعم البلاد روح التوحد".

وتشمل التدابير المطروحة للبحث جعل وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن المفتوحة في جميع أنحاء البلاد وإعادة فرض قيود على التجمعات.

وصرح سبيرانزا: "وضع الكمامات أساسي، وكلما زاد استخدام الإيطاليين لها كلما كانت النتيجة أفضل".

جدير بالذكر أن وضع الكمامات إلزامي حاليا في خمس مناطق فقط من بين المناطق العشرين في إيطاليا، وخاصة في الجنوب.

ويخشى المسؤولون من بؤر تفش في الجنوب، ومن بينها إقليم كامبانيا، وعاصمته نابولي، الذي شهد لأول مرة أكثر من 400 حالة إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد.

وفي محاولة للسيطرة وضمان احترام الناس لقواعد التباعد الاجتماعي، قالت وزارة الداخلية يوم السبت، إن من الممكن نشر الجنود مع قوات الشرطة في بعض المناطق التي تشهد تفشيا للمرض.

المصدر: رويترز