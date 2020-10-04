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فرنسا.. الإصابات اليومية بفيروس كورونا تسجل رقما مرتفعا جديدا

منظمة الصحة العالمية: حصيلة الإصابات بكورونا في إفريقيا تجتاز عتبة 1.5 مليون

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منظمة الصحة العالمية: حصيلة الإصابات بكورونا في إفريقيا تجتاز عتبة 1.5 مليون
Reuters Siphiwe Sibeko
انتشار فيروس كورونا في جنوب إفريقيا
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد في إفريقيا تجاوز 1.5 مليون حالة، فيما فاق عدد الوفيات 36 ألفا.

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وجاء في بيان أصدره المكتب الإقليمي للمنظمة في إفريقيا أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في القارة الإفريقية حتى الآن بلغ 1505244، وتوفي 36319 مصابا بالفيروس.

أما عدد المتعافين من "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة فقد تجاوز 1.2 مليون، وفقا للبيان، الذي أشار أيضا إلى أن العدد الأكبر من الإصابات تم تسجيله في كل من جنوب إفريقيا (679716 حالة) والمغرب (131228).

المصدر: نوفوستي

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