إيطاليا تسجل 2578 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا والسلطات تعد خطة لمنع انتشار الفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 2578 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد في الوقت الذي تعد فيه السلطات خطة لمنع استمرار انتشار المرض.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2578 مقابل 2844 في بيانات أمس الاثنين، ليصل العدد العام للحالات إلى مستوى 325329.

وأضافت الوزارة أنها رصد 18 وفاة جديدة جراء المرض مقابل 27 في إحصائية السبت، ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد 35986 شخصا.

وتشهد إيطاليا في الأيام الماضية ارتفاعات كبيرة لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، ما دفع السلطات لدراسات إعادة بعض القيود العامة التي تم رفعها سابقا، وذلك وسط مخاوف من قدوم موجة ثانية من الجائحة.

ومن المتوقع أن تعرض السلطات المعنية يوم 6 أكتوبر خطة لمنع انتشار الفيروس يتوقع أن تشمل إلزام السكان بارتداء الكمامات حتى في الشوارع مع تقليص ساعات العمل المسائي للمطاعم والحانات.

المصدر: وكالات