 
مباشر
عاجل
فرنسا.. الإصابات اليومية بفيروس كورونا تسجل رقما مرتفعا جديدا

الرئيس روحاني يبعث رسالة تهنئة إلى أمير الكويت الجديد

أخبار العالم

الرئيس روحاني يبعث رسالة تهنئة إلى أمير الكويت الجديد
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ov86

بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد رسالة تهنئة إلى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

إقرأ المزيد
أمير الكويت الجديد يلتقي كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين
أمير الكويت الجديد يلتقي كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين

وأعرب حسن روحاني في رسالة التهنئة لأمير الكويت الجديد "عن ثقته في أن تشهد علاقات الصداقة بين البلدين نموا كما في الماضي، والمنطقة مزيدا من الاستقرار والأمن في ظل استمرار مسيرة ونهج قيادتها الرشيدة".

وعبر الرئيس الإيراني في رسالته عن "بالغ ارتياحه لتسلم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إمارة البلد الصديق والشقيق الكويت مقدما لسعادته التهاني الخالصة بهذه المناسبة".

وتمنى روحاني الصحة والنجاح لأمير الكويت، والرفاه للشعب الكويتي.

جدير بالذكر أن أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح التقى الأحد، بمسؤولين إيرانيين كبار.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا