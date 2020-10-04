تسع ولايات أمريكية تسجل زيادة قياسية بإصابات كورونا مع تزايد برودة الطقس

سجلت 9 ولايات أمريكية ارتفاعات قياسية في الإصابات بكورونا الأسبوع الماضي، خاصة بمناطق الغرب الأوسط والغرب حيث أجبرت برودة الطقس السكان على القيام بأنشطتهم في الأماكن المغلقة.

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وفي يوم السبت وحده سجلت أربع ولايات هي كنتاكي ومينيسوتا ومونتانا وويسكونسن ارتفاعات قياسية في حالات الإصابة بالمرض الناتج عن فيروس كورونا.

وعلى مستوى البلاد تم تسجيل نحو 49 ألف حالة إصابة جديدة وهو أعلى رقم في يوم سبت منذ 7 أسابيع وفقا لتحليلات رويترز.

وسجلت ولايات كانساس ونبراسكا ونيو هامبشاير وساوث داكوتا ووايومينغ أرقاما قياسية للحالات الجديدة في الأسبوع الماضي.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في أغلب هذه الولايات حاليا نحو عشر درجات مئوية. ويحذر خبراء الصحة منذ فترة طويلة من أن انخفاض درجات الحرارة سيدفع الناس للأماكن المغلقة مما قد يزيد من انتشار الفيروس.

وتسجل الولايات المتحدة 42600 حالة إصابة جديدة و 700 حالة وفاة يوميا في المتوسط بالمقارنة مع 35 ألف إصابة و800 وفاة في منتصف سبتمبر. وعادة ما تأتي الزيادة في الوفيات متأخرة بضعة أسابيع عن زيادات الإصابات منذ بدء تفشي الجائحة.

ولم يحدد خبراء الصحة سببا لارتفاع الحالات لكنهم أشاروا إلى شعور الناس بالملل من القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس وعودة الطلاب للمدارس والجامعات.

المصدر: رويترز