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مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب سيبقى في المستشفى لفترة زمنية أخرى

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مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب سيبقى في المستشفى لفترة زمنية أخرى
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبقى في المستشفى لمدة زمنية إضافية، حيث يعالج من إصابته بفيروس كورونا.

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 وقال أوبراين في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إن ترامب "يريد العودة إلى البيت الأبيض والعودة إلى العمل، لكنني أعتقد أنه سيبقى في مستشفى والتر ريد لفترة زمنية أخرى".

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب "يسعى إلى عدم الظهور ضعيفا أو مريضا بشكل خطير".

في غضون ذلك، أفادت استطلاعات الرأي التي أجرتها NBC News / WSJ بأن تقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن على المستوى الوطني قفز 14 نقطة بعد المناظرة الأولى مع الرئيس ترامب.


المصدر: RT

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