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قرغيزستان.. أربعة أحزاب تنجح في دخول التشكيلة البرلمانية الجديدة بناء على نتائج الانتخابات

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قرغيزستان.. أربعة أحزاب تنجح في دخول التشكيلة البرلمانية الجديدة بناء على نتائج الانتخابات
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الانتخابات البرلمانية في قرغيزستان
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في قرغيزستان، مساء الأحد، أن أربعة من 16 حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية، نجحت في الدخول في التشكيلة الجديدة للبرلمان المكون من 120 مقعدا.

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وأوضحت اللجنة، بعد تلقيها نتائج فرز الأصوات في أكثر من 99% من مراكز الاقتراع، أن الأحزاب الأربعة التي تجاوزت حاجز الـ 7% من مجمل أصوات الناخبين، هي "الوحدة" (24%) و"وطني قرغيزستان" (23%) و"قرغيزستان" (9%) و"قرغيزستان الموحدة" (7%).

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت لجنة الانتخابات تصدر حزب "وطني قرغيزستان" نتائج الاقتراع، بناء على البيانات الأولية الواردة من مراكز التصويت.

المصدر: تاس

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