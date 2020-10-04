قرغيزستان.. أربعة أحزاب تنجح في دخول التشكيلة البرلمانية الجديدة بناء على نتائج الانتخابات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في قرغيزستان، مساء الأحد، أن أربعة من 16 حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية، نجحت في الدخول في التشكيلة الجديدة للبرلمان المكون من 120 مقعدا.

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وأوضحت اللجنة، بعد تلقيها نتائج فرز الأصوات في أكثر من 99% من مراكز الاقتراع، أن الأحزاب الأربعة التي تجاوزت حاجز الـ 7% من مجمل أصوات الناخبين، هي "الوحدة" (24%) و"وطني قرغيزستان" (23%) و"قرغيزستان" (9%) و"قرغيزستان الموحدة" (7%).

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت لجنة الانتخابات تصدر حزب "وطني قرغيزستان" نتائج الاقتراع، بناء على البيانات الأولية الواردة من مراكز التصويت.

المصدر: تاس