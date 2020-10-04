وزير النفط الإيراني يعلن تأجيل معرض طهران الدولي للنفط والغاز

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه، يوم الأحد، عن تأجيل معرض طهران الدولي للنفط والغاز.

وقال الوزير عبر تغريدة في موقع "تويتر"، إن قرار الإلغاء اتخذ في ظل ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه كان من المفترض أن "يقام معرض النفط هذا العام للمتخصصين، وقد تم الحصول على الإذن اللازم من وزارة الصحة، ولكن نظرا للوضع الحالي في طهران، قررنا تأجيل المعرض حتى التحسن النسبي للوضع".

قرار بود نمایشگاه نفت امسال ویژه متخصصین برگزار شود، مجوز لازم هم از وزارت بهداشت گرفته شده بود، ولی با توجه به شرایط فعلی شهر تهران، تصمیم گرفتیم برگزاری را تا بهبود نسبی وضعیت عقب بیاندازیم. pic.twitter.com/uphDhPMpQr — Bijan Zanganeh (@BijanZanganeh) October 4, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، عن تسجيل 211 وفاة جديدة و3653 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفع عدد الوفيات في إيران منذ بدء تفشي الوباء إلى 26957 وفاة، وبلغ عدد الإصابات 471773 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 4154 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

هذا وارتفع عدد المتعافين إلى 389966 منذ بدء تفشي الوباء.

وأعلنت الوزارة أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 26 منها في "وضع صحي أحمر" بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

المصدر: RT + وكالات