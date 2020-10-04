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مسلح يطلق النار على مجموعة من مؤيدي ترامب في ولاية أوهايو الأمريكية

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مسلح يطلق النار على مجموعة من مؤيدي ترامب في ولاية أوهايو الأمريكية
Reuters
تجمع مؤيد لترامب يعود لشهرسبتمبر الماضي
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أعلنت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، أنها تبحث عن رجل فتح النار على موكب سيارات مؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، عبر نافذة سيارته.

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وتحقق الشرطة في هيلارد، إحدى ضواحي كولومبوس عاصمة ولاية أوهايو، في عملية إطلاق النار هذه.

ويُعتقد أن مطلق النار كان أحد المشاركين في التجمع، لكن لم يتم القبض عليه بعد، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.


وقالت أندريا ليتشفيلد، ضابط الإعلام في شرطة هيلارد، إن "الضباط استجابوا لنداء إطلاق النار حوالي الساعة 10:40 صباحا، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كان التجمع وإطلاق النار مرتبطين ببعضهما".

وأكدت ليتشفيلد أنه لم يصب أحد في حادثة السبت، لكنها لم تفصح عن المزيد من التفاصيل.

المصدر: سبوتنيك

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