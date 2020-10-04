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إسرئيل.. إصابة رابع وزير في حكومة نتنياهو بفيروس كورونا

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إسرئيل.. إصابة رابع وزير في حكومة نتنياهو بفيروس كورونا
Reuters Gali Tibbon
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أصبحت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، غيلا غملئيل، رابع عضو في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت غملئيل (46 عاما) المنتمية إلى حزب نتنياهو "الليكود"، على حسابها في "تويتر" في ساعة متأخرة من أمس السبت، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له جاءت إيجابية (أي مصابة)، مضيفة أنها في حالة طيبة وتأمل في الشفاء سريعا.

ويأتي ذلك على خلفية تواصل حالة الإغلاق الشامل المفروضة في إسرائيل بهدف الحد من انتشار الفيروس التاجي الذي بلغت وتيرت تفشيه داخل البلاد مستوى غير مسبوق في الأسابيع الماضية.

المصدر: RT + وكالات

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