جونسون ينصح ترامب كيف يتعامل مع الإصابة بفيروس كورونا

وجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، النصح إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، في كيفية التعامل مع الإصابة بفيروس كورونا، التي كان قد أصيب بها هو نفسه.

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وقال جونسون في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية BBC :"أنا على يقين من أن ترامب سيصبح على ما يرام. إنه يحصل على أفضل رعاية ممكنة... هو فقط بحاجة إلى أن يتبع نصائح الأطباء، إنه يتلقى نصائح طبية رائعة".

وأصيب جونسون نفسه بكوفيد-19 في أواخر مارس الماضي ودخل المستشفى لمدة أكثر من أسبوع، وقضى ثلاث ليال في وحدة العناية المركزة. وقال إنه تعافى تماما ولا يعاني مما يُعرف باسم أعراض كوفيد الممتدة.

المصدر: رويترز