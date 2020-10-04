جونسون يكشف سبب القفزة بحصيلة إصابات كورونا ويتخوف من فصل الشتاء

كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سبب القفزة التي شهدتها البلاد السبت في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أنها كانت بسبب مشكلة تتعلق بالحوسبة، محذرا من فصل الشتاء.

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يأتي ذلك، بعدما أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا مساء يوم السبت، عن تسجيل 12872 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ويعد الرقم المسجل هذا ضعف ما سجلته البلاد يوم الجمعة.

ولفت الموقع الإلكتروني للحكومة إلى أن مشكلة فنية أخرت نشر عدد حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19".

وذكر جونسون اليوم الأحد أنه يتوقع أن تكون "الأشهر القليلة القادمة لوباء كوفيد-19 مليئة بالمطبات، لكن الأمور ستبدو مختلفة جذريا في الربيع".

وقال جونسون خلال مقابلة على تلفزيون بي بي سي: "يجب أن أخبركم، بكل صراحة، أن الأمر سيستمر في التعثر حتى عيد الميلاد، وربما ستكون هناك أوقات صعبة بعد ذلك".

وأضاف: "إذا تحدثت إلى العلماء، فإنهم جميعا متفقون تقريبا على أن الأمور ستكون مختلفة جذريا بحلول الربيع القادم، وسنكون في عالم مختلف، هذه هي الدورة الطبيعية لوباء مثل هذا".

المصدر: رويترز