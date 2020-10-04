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التحالف الدولي ينفذ غارات جوية على أهداف لـ"داعش" في البادية السورية

أخبار العالم

التحالف الدولي ينفذ غارات جوية على أهداف لـ
Reuters
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أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، واين ماروتو، أن قوات التحالف نفذت غارات جوية استهدفت معسكرات التنظيم في البادية السورية.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، إن "قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، استخدمت القوة الجوية لضرب قلب داعش صباح اليوم وتدمير معسكرات تدريب الإرهابيين في صحراء البادية النائية في سوريا".

وأضاف أن التحالف و"قوات سوريا الديمقراطية" تظل القوة الأكثر قدرة على منع "داعش" من شن هجمات في سوريا وخارجها.

المصدر: وكالات

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