التحالف الدولي ينفذ غارات جوية على أهداف لـ"داعش" في البادية السورية

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، واين ماروتو، أن قوات التحالف نفذت غارات جوية استهدفت معسكرات التنظيم في البادية السورية.

استخدمت قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، القوة الجوية لضرب قلب داعش صباح اليوم وتدمير معسكرات تدريب الارهابيين قي صحراء البادية النائية في سوريا. من خلال العمل معا، التحالف وقوات سوريا الديمقراطية تظل القوة الاكثر قدرة على منع داعش من شن هجمات في سوريا وخارجها https://t.co/YN7AGHstG8 — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) October 4, 2020

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، إن "قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، استخدمت القوة الجوية لضرب قلب داعش صباح اليوم وتدمير معسكرات تدريب الإرهابيين في صحراء البادية النائية في سوريا".

وأضاف أن التحالف و"قوات سوريا الديمقراطية" تظل القوة الأكثر قدرة على منع "داعش" من شن هجمات في سوريا وخارجها.

المصدر: وكالات