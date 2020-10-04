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الفلبين تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في جنوب شرق آسيا

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الفلبين تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في جنوب شرق آسيا
Reuters
الفلبين تسجل أعلى حصيلة إصابات بكوفيد 19 في جنوب شرق آسيا
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسجيل 3190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية منذ 21 سبتمبر.

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وبذلك يرتفع مجمل عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 322497، في أعلى حصيلة بمنطقة جنوب شرق آسيا.

وقالت الوزارة إن 100 شخص توفوا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، في أعلى عدد يومي للوفيات في الفلبين منذ 14 سبتمبر أيلول، مما يرفع مجمل عدد الوفيات هناك إلى 5776.

المصدر: رويترز

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