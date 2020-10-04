إيفانكا ترامب تنشر صورة لوالدها من داخل المستشفى

نشرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، على حسابها في "تويتر"، صورة لوالدها في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو يقوم بمراجعة ملفات على مكتبه في جناحه الخاص.

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وعلقت على الصورة بالقول: "لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل من أجل الشعب الأمريكي. إنه لا يلين!".

Nothing can stop him from working for the American people. RELENTLESS! 🇺🇸 pic.twitter.com/2ZSat782qe — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 4, 2020

وكان ترامب ذكر في مقطع فيديو نشره مساء السبت عبر "تويتر"، أن حالته الصحية لم تكن جيدة بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنها تحسنت فيما بعد "بشكل كبير".

وقال ترامب في الفيديو: "أود أن أشكر جميع الموظفين الطبيين المحترفين الرائعين في مركز وولتر ريد الطبي، الذي أعتقد أنه الأفضل في العالم، بينهم الأطباء والممرضات، على عملهم البارز. وصلت إلى هنا وحالتي الصحية لم تكن جيدة جدا، لكنها تحسنت بشكل كبير الآن".

وقال طبيب الرئيس في البيت الأبيض، في بيان، إن "ترامب يواصل القيام بعمل جيد، بعد أن أحرز تقدما كبيرا منذ التشخيص".

وأضاف البيان أن ترامب هذا المساء أكمل جرعته الثانية من عقار "ريمديسيفير" دون مضاعفات، ولم يعان من الحمى، ولم يحتاج لأي أوكسجين حيث يتراوح مستوى الأوكسجين لديه بين 96 و98% طوال اليوم.

وأعلن ترامب، الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

وأفادت مصادر عدة بأن ترامب يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

المصدر: RT