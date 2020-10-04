"جمهورية قره باغ" تعلن تدمير مطار عسكري أذربيجاني وتهدد باستهداف مواقع عسكرية أخرى

أعلنت جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، اليوم الأحد، عن تدمير قواتها المطار العسكري في مدينة كنجه بجنوب أذربيجان، وهددت بقصف مواقع عسكرية أخرى في أكبر مدن البلاد.

وحمل رئيس الجمهورية المعلنة من جانب واحد، أرايك هاروتيونيان، في تصريح نشره المركز الإعلامي الأرمني الموحد اليوم الأحد، حمل أذربيجان المسؤولية عن استهداف سكان عاصمة "الجمهورية" مدينة ستيباناكرت (خانكندي) باستخدام راجمات الصواريخ "بولونيز" و"سميرتش"، رغم التحذيرات المتعددة.

قوات #كاراباخ تقول إنها دمرت مطارا عسكريا #أذربيجانيا في مدينة #كنجة وهي ثاني أكبر المدن من حيث عدد السكان في #أذربيجان، ووزارة الدفاع #الأذرية تؤكد أن المدينة تعرضت لقصف #أرميني — Maxim Altoury (@Altoury) October 4, 2020

وتابع هاروتيونيان: "أصبحت المواقع العسكرية الدائمة في مدن كبيرة داخل أذربيجان الآن أهدافا لجيشنا، وأحث سكان أذربيجان على مغادرة هذه المدن على وجه السرعة بغية تفادي خسائر محتملة. إن قيادة أذربيجان العسكرية هي التي تتحمل المسؤولية عن كل ذلك".

#ՀՐԱՏԱՊ Չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումներին՝ Ադրբեջանի ահաբեկչական բանակը շարունակում է թիրախավորել Ստեփանակերտի խաղաղ... Posted by Armenian unified infocenter/Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոն on Saturday, October 3, 2020

في غضون ذلك، أعلن مساعد رئيس جمهورية قره باغ، غير المعترف بها دوليا، فاهرام بوغوسيان، على صفحته في "فيسبوك" عن تدمير مطار كنجه الذي سبق أن صرح الجانب الأرمني بأن مقاتلات تركية من طراز "إف-16" منتشرة فيه، وأسقطت إحداها في 29 سبتمبر طائرة حربية أرمنية من طراز "سو-25"، ونفت أذربيجان ذلك.

Գյանջայի ռազմական օդանավակայանը հօդս ցնդեց: Առաջին: Posted by Погосян Ваграм on Saturday, October 3, 2020

بدورها، أعلنت وزارة دفاع جمهورية قره باغ عن تنفيذ قواتها "ضربات قوية إلى أهم المواقع العسكرية في عمق أراضي أذربيجان"، محملة حكومة باكو المسؤولية عن التصعيد.

Հակառակորդը շարունակում է խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում՝ մայրաքաղաք Ստեփանակերտը թիրախավորել միջազգային մարդասիրական... Posted by Պաշտպանության Բանակ on Sunday, October 4, 2020

في الوقت نفسه، نفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة دفاع أرمينيا، شوشان ستيبانيان، شن أي غارات على أراضي أذربيجان من أراضي البلاد.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Ադրբեջանի ուղղությամբ... Posted by Shushan Stepanyan on Sunday, October 4, 2020

من جانبه، أكد مساعد رئيس أذربيجان، حكمت حانجييف، أن كنجه، ثاني أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان، تعرضت للقصف، متوعدا الجانب الأرمني بـ"رد مناسب".

Results of Armenia's massive missile attacks against dense residential areas in Ganja city. Azerbaijan retains its right to take adequate measures against legitimate military targets to defend civilians and enforce Armenia to peace. 4 new missile just hit Ganja. pic.twitter.com/GInYCJyJc6 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

يتبع..