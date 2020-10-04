الآلاف يتدفقون على العاصمة المكسيكية ويشاركون في مظاهرة ضد الرئيس (صور)

شارك آلاف المتظاهرين في مسيرة بالعاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، في أحد أكبر الاحتجاجات المناهضة للرئيس، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي تولى السلطة قبل نحو عامين.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها مواقع إخبارية وللتواصل الاجتماعي على الإنترنت، العديد من المتظاهرين وهم يتدفقون أمس السبت، على ساحة رئيسية في العاصمة ويلوحون بعلم البلاد، بينما ردد البعض شعارات تطالب برحيل الرئيس.

Reuters

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أن الرئيس اليساري لا يزال يحظى بشعبية، فإن طريقة إدارته للاقتصاد وسجله في مجال الأمن وميله لإثارة حالة من الاستقطاب في النقاش السياسي بين مؤيديه ومنتقديه، جميعها أمور أغضبت الكثير من المكسيكيين.

Reuters

وقدرت السلطات في مكسيكو سيتي، التي يحكمها حزب الرئيس، عدد المشاركين في الاحتجاج بنحو ثمانية آلاف، بينما قالت جماعات المعارضة التي نظمتها إن أكثر من 150 ألفا شاركوا فيها.

Reuters

المصدر: رويترز