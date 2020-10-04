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الآلاف يتدفقون على العاصمة المكسيكية ويشاركون في مظاهرة ضد الرئيس (صور)

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الآلاف يتدفقون على العاصمة المكسيكية ويشاركون في مظاهرة ضد الرئيس (صور)
Reuters
الآلاف يتدفقون على العاصمة المكسيكية للمشاركة في مظاهرة ضد الرئيس
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شارك آلاف المتظاهرين في مسيرة بالعاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، في أحد أكبر الاحتجاجات المناهضة للرئيس، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي تولى السلطة قبل نحو عامين.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها مواقع إخبارية وللتواصل الاجتماعي على الإنترنت، العديد من المتظاهرين وهم يتدفقون أمس السبت، على ساحة رئيسية في العاصمة ويلوحون بعلم البلاد، بينما ردد البعض شعارات تطالب برحيل الرئيس.

الآلاف يتدفقون على العاصمة المكسيكية ويشاركون في مظاهرة ضد الرئيس (صور)
Reuters
الآلاف يتدفقون على العاصمة المكسيكية للمشاركة في مظاهرة ضد الرئيس

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أن الرئيس اليساري لا يزال يحظى بشعبية، فإن طريقة إدارته للاقتصاد وسجله في مجال الأمن وميله لإثارة حالة من الاستقطاب في النقاش السياسي بين مؤيديه ومنتقديه، جميعها أمور أغضبت الكثير من المكسيكيين.

الآلاف يتدفقون على العاصمة المكسيكية ويشاركون في مظاهرة ضد الرئيس (صور)
Reuters
الآلاف يتدفقون على العاصمة المكسيكية للمشاركة في مظاهرة ضد الرئيس

وقدرت السلطات في مكسيكو سيتي، التي يحكمها حزب الرئيس، عدد المشاركين في الاحتجاج بنحو ثمانية آلاف، بينما قالت جماعات المعارضة التي نظمتها إن أكثر من 150 ألفا شاركوا فيها.

الآلاف يتدفقون على العاصمة المكسيكية ويشاركون في مظاهرة ضد الرئيس (صور)
Reuters
الآلاف يتدفقون على العاصمة المكسيكية للمشاركة في مظاهرة ضد الرئيس

المصدر: رويترز

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