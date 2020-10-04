نزاع قره باغ.. الجانبان الأرمني والأذري يتبادلان اتهامات بقصف مناطق سكنية

على خلفية تواصل الأعمال القتالية في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين باكو ويريفان، تبادل الجانبان الأرمني والأذربيجاني، اليوم الأحد، الاتهامات بقصف مناطق سكنية.

وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان صباح اليوم أن القوات الأرمنية تقصف مدن تارتار وهوراديز وكنجه، بالإضافة إلى غارات صاروخية تطال قرى وبلدات في مقاطعات تارتار وفضولي وآقدام بجنوب البلاد، قرب خط التماس في قره باغ، مؤكدة أن القوات الأذربيجانية تتخذ "الإجراءات المناسبة" ردا على القصف.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، اتهمت الوزارة القوات الأرمنية بقصف مدن وقرى داخل أذربيجان من قاعدتها في بلدة باليجا (أيغستان) شرقي مدينة ستيباناكرت (خانكندي)، عاصمة جمهورية قره باغ، المعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دوليا.

وأعلنت النيابة العامة في أذربيجان اليوم عن مقتل مدنيين آخرين وإصابة أربعة جراء القصف الأرمني، لتبلغ حصيلة الضحايا الإجمالية بين المدنيين في أذربيجان خلال جولة التصعيد الجديدة في قره باغ 21 قتيلا و67 جريحا.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة دفاع أرمينيا، أرتسرون أوفانيسيان، على صفحته في "فيسبوك" أن قوات أذربيجان تستهدف مجددا الآن مرافق مدنية في مدينة ستيباناكرت.

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وأفاد الفرع الأرمني لوكالة "سبوتنيك" بأن عدة انفجارات دوت في مدينة ستيباناكرت، مؤكدا أن الدفاعات الجوية الأرمنية أسقطت طائرة مسيرة.

من جانبها، أعلنت قوات جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا أن الوضع عند خط المواجهة طوال الليل الماضي ظل متوترا بشكل دائم، لاسيما في المحور الجنوبي.

ولفتت قوات الجمهورية المعلنة من جانب واحد في بيان منشور على صفحتها في "فيسبوك" إلى وجود مؤشرات على أن الجيش الأذرليجاني يستعد لشن هجوم جديد، مضيفة أنها "تتابع كافة تحركات العدو الميدانية ومستعدة للتصدي بحزم لأي خطوات من قبله".

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المصدر: RT + وكالات