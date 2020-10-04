إصابة ترامب بكورونا تجبر بومبيو على اختصار جولته الآسيوية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو سيسافر إلى اليابان في وقت لاحق اليوم الأحد، لكنه لن يزور منغوليا وكوريا الجنوبية وفقا للمقرر وذلك بعد إعلان إصابة ترامب بكورونا.

وكان بومبيو يعتزم في البداية زيارة البلدان الثلاثة في الفترة بين الرابع والثامن من أكتوبر.

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وسيتوجه الوزير إلى اليابان اليوم على أن يعود في السادس من أكتوبر.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب عن مرضه في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، ونُقل من البيت الأبيض إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري قرب واشنطن.

المصدر: رويترز