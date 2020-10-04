أرمينيا تنشر فيديو يوثق الدمار في مدينة ستيباناكيرت نتيجة القصف الأذربيجاني

نشرت وزارة الدفاع الأرمنية مقطع فيديو يظهر آثار القصف المدفعي الذي نفذه الجيش الأذربيجاني على مدينة ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية قره باغ غير المعترف بها.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الأرمنينة على موقعها في "فيسبوك"، آثار سقوط القذائف وما خلفته من حفر على الأرض، وحطام مبان وسيارات مهشمة.

وفي وقت سابق أفادت تقارير إعلامية بأن النساء والأطفال بدؤوا يغادرون مدن قره باغ، بسبب القصف المدفعي الذي تتعرض إليه من قبل القوات الأذربيجانية.

هذا ولا تزال الأعمال القتالية متواصلة في إقليم قره باغ المتنازع عليه، بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمنية منذ 27 سبتمبر المنقضي، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

المصدر: نوفوستي