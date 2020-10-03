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انفجار سيارة مفخخة يستهدف معسكرا للجيش الأفغاني في قندهار

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انفجار سيارة مفخخة يستهدف معسكرا للجيش الأفغاني في قندهار
Reuters Ahmad Nadeem
عناصر من القوات الأفغانية في ولاية قندهار (أرشيف).
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ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، مساء السبت، أن انفجار سيارة مفخخة قادها انتحاري استهدف معسكرا للجيش الأفغاني في ولاية قندهار.

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وقالت الوزارة، عبر "تويتر": "في الساعة 19:15 من مساء اليوم حاول إرهابي انتحاري تنفيذ هجوم على معسكر للجيش الوطني الأفغاني في منطقة مايواند بولاية قندهار بواسطة سيارة مفخخة".

وأضافت الوزارة أنه تم القضاء على الانتحاري قبل أن يتمكن من الاقتراب من المعسكر، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط إصابات بين القوات الأفغانية.  

لكن مصدر عسكري قال لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 عسكريين وإصابة 3 آخرين، بينما لم تعلن أي جهة المسؤولية عن الحادث.

وقتل 13 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين، بانفجار سيارة مفخخة في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان في في وقت سابق من السبت.

المصدر: وكالات

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