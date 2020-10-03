أردوغان: شرعنة الاحتلال الإسرائيلي إهانة لصلاح الدين الأيوبي  

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن شرعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إهانة إلى القائد العسكري ومؤسس الدولة الأيوبية، صلاح الدين الأيوبي، الذي حرر القدس عام 1187.

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وقال أردوغان، في رسالة إلى "ندوة صلاح الدين الأيوبي" بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت: "إن من يشرعن الاحتلال الإسرائيلي، ويوافق على خطة ضمها للقدس والأراضي الفلسطينية، ولا يعترف بحق إخوتنا الفلسطينيين، يهين صلاح الدين الأيوبي".

ووصف أردوغان صلاح الدين الأيوبي، بأنه "قائد عاشق للقدس"، معتبرا أن "مكانته كبيرة ليس في قلوب المسلمين فحسب، بل حتى عند أعدائه".

وتابع الرئيس التركي: "الأمانة الأكبر التي تركها لنا صلاح الدين الأيوبي، هي القدس القبلة الثانية للمسلمين، بعد تحريرها من الصليبيين وإحلال السلام فيها".

وأشار أردوغان إلى أن "نصرة القدس، وإجلالها والغيرة عليها، واجب أمام كل مسلم"، وشدد على أهمية عقد ندوة باسم صلاح الدين الأيوبي حول القدس في الفترة التي كثرت فيها خطوات التطبيع مع إسرائيل.

تصريحات أردوغان تأتي على خلفية توقيع كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني وكذلك من تركيا.

المصدر: "الأناضول" + وكالات