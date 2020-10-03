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أوباما يعلق على إصابة ترامب وزوجته بكورونا

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أوباما يعلق على إصابة ترامب وزوجته بكورونا
Reuters ALYSSA POINTER
الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.
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أعرب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن أمله وزوجته، ميشيل، في تعافي الرئيس الحالي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال أوباما، في تغريدتين نشرهما السبت عبر حسابه في موقع "تويتر": "نأمل أنا وميشيل في حصول الرئيس والسيدة الأولى وجميع المصابين بالفيروس في كل أنحاء البلاد على الرعاية التي يحتاجون إليها وأن يكونوا في طريقهم إلى الشفاء العاجل".

وأضاف أوباما: "من الواضح أننا الآن في خضم معركة سياسية كبيرة، وعلى الرغم من أن هناك الكثير على المحك، لنتذكر أننا جميعا أمريكيون. إننا جميعا بشر. ونريد أن يتمتع الكل بصحة جيدة بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية".

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وأعلن ترامب، الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

وأفادت مصادر عدة بأن ترامب يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

المصدر: RT

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