نائب أرمني: انقطاع الكهرباء عن مدينة ستيباناكيرت في قره باغ

أعلن نائب في برلمان أرمينيا، مساء اليوم السبت، أن قصف مدينة ستيباناكيرت، عاصمة "جمهورية قره باغ" (غير المعترف بها)، من قبل القوات الأذربيجانية أسفر عن انقطاع الكهرباء في المدينة.

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وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية، قال عضو البرلمان، أرمان أبوفيان: "قصف المدينة يستمر بدون توقف. ستيباناكيرت بقيت بلا كهرباء. ولا يوجد وصول إلى خدمة الإنترنت".

وفي 27 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قوات أرمينيا قصفت بلدات على خطوط التماس في الإقليم (الذي فقدت أذربيجان السيطرة عليه وسبع مناطق متاخمة له، أثناء النزاع المسلح في المنطقة في السنوات 1992-1994)، ما تسبب بسقوط قتلى في صفوف العسكريين والمدنيين. وأعلنت أذربيجان عزمها خوض عملياتها العسكرية حتى استعادة أراضيها التي تعتبرها "محتلة من قبل أرمينيا".

من جهتها، قالت سلطات "جمهورية قره باغ" المعلنة من طرف واحد والمدعومة من يريفان (دون أن تعلن هذه الأخيرة عن اعترافها بها رسميا)، أن الجيش الأذربيجاني فتح النار على أراضيها، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، مشيرة إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

المصدر: تاس