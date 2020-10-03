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الولايات المتحدة.. 816 حالة وفاة جديدة و50160 إصابة بفيروس كورونا

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الولايات المتحدة.. 816 حالة وفاة جديدة و50160 إصابة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت، عن تسجيل 50160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و816 وفاة منذ إحصائها السابق.

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وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و310625 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 208118 حالة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثاني من أكتوبر مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

المصدر: وكالات

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