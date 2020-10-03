الولايات المتحدة.. 816 حالة وفاة جديدة و50160 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت، عن تسجيل 50160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و816 وفاة منذ إحصائها السابق.

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وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و310625 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 208118 حالة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثاني من أكتوبر مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

المصدر: وكالات