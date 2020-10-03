سلطات إيران تفرج مؤقتا عن باحثة فرنسية - إيرانية

أفرجت السلطات الإيرانية مؤقتا عن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا أديلخاه، فيما قال محاميها، إن موكلته خرجت من السجن، وهي تخضع للمراقبة بسوار إلكتروني.

وأضاف المحامي: "أطلق سراحها بسوار إلكتروني. وهي الآن مع عائلتها في طهران. لم يحدد بعد موعد عودتها إلى السجن، لكننا نأمل أن يكون هذا الإفراج المؤقت نهائيا".

وفي وقت سابق، أفادت أنباء بأن محكمة في إيران حكمت على فاريبا أديلخاه بالسجن خمس سنوات، بتهمة ارتكاب أفعال تهدد الأمن القومي.

وفي أواخر يونيو، قال متحدث باسم القضاء الإيراني، إن السلطات أكدت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على الباحثة، بعد تقديمها الاستئناف.

وتم القبض على فاريبا أديلخاه، عالمة الأنثروبولوجيا الشهيرة، ومديرة الأبحاث في مركز البحوث الدولي التابع لـSciences Po ، في يونيو 2019 مع باحث فرنسي آخر، يدعى رولاند مارشال، الذي أفرج عنه في مارس الماضي.

المصدر: نوفوستي