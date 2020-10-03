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اليونان تسجل 267 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية

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اليونان تسجل 267 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية
Sputnik
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قالت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، السبت، إنه تم اكتشاف 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي، بما في ذلك 25 شخصا على الحدود الدولية.

وذكرت المنظمة، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الوباء ارتفع إلى 19613حالة.

وأضافت أنه على مدار اليوم الماضي، توفي سبعة أشخاص بسبب مرض كوفيد-19، ليبلغ مجموع الوفيات بسببه في البلاد 405 حالات.

وأشارت إلى أن متوسط ​​عمر المتوفين بلغ 78 سنة.

ونفذت عمليات التنبيب الرغامي مع 79 شخصا في وحدات العناية المركزة. وفيما يتعلق بتحسن الحالة، فقد تم إخراج 219 مريضا من الأقسام.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في اليونان، لذلك شددت السلطات، القيود والإجراءات الوقائية.

المصدر: نوفوستي

 

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