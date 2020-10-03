الشرطة الألمانية: العبوة المريبة التي عثر عليها في قطار قرب كولونيا لم تكن ناسفة

قالت الشرطة الألمانية يوم السبت، إن العبوة المريبة التي تم العثور عليها داخل قطار بالقرب من مدينة كولونيا بغرب البلاد خلال الليل، لم تكن ناسفة ولم تكن تشكل خطرا.

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وذكر بيان "أن خبراء مفرقعات فحصوا العبوة التي كانت تحتوى على مسامير ومسحوق أسود بعد أن اكتشفها عامل نظافة في صندوق من الورق المقوى مخبأ في مقصورة بالقطار".

وكانت صحيفة "بيلد" قد ذكرت في وقت سابق أن العبوة قنبلة محلية الصنع كان يمكن أن تسبب إصابات خطيرة، مضيفة أن الكلاب المدربة التابعة للشرطة الاتحادية قادت الخبراء إلى مكان العبوة، وقام أفراد من القوات الخاصة بفحص الصندوق بالأشعة.

ونقلت الصحيفة عن محققين قولهم في حينه، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت القنبلة هجوما إرهابيا فاشلا أو محاولة للتهديد والابتزاز.

واحتفلت ألمانيا يوم السبت 3 أكتوبر بذكرى مرور 30 عاما على إعادة توحيدها.

المصدر: رويترز