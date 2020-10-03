الصحة الإسرائيلية: 19 وفاة و7024 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية السبت، بتسجيل 7024 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1679.

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من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن هناك حاليا 71908 حالة نشطة من بينها 839 مصابا بالعدوى، في حالة حرجة.

وتجاوز عدد الإصابات الإجمالي 275 ألفا، تزامنا مع احتفال إسرائيل بالأعياد اليهودية.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف عن تقديراته الجديدة بشأن أزمة تفشي فيروس كورونا في إسرائيل، معربا عن اعتقاده بأن الأزمة ستستمر في البلاد حتى نهاية عام 2021.

ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مسؤول كبير في الجيش قوله إن هناك شكوكا كبيرة حول قدرة إسرائيل على التغلب على الفيروس بالوسائل المعروفة، معتبرا أن "الإغلاق وقطع سلسلة العدوى، بات غير مجد".

المصدر: RT