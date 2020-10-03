دخول ثالث ناقلة وقود إيرانية إلى مياه فنزويلا

دخلت السفينة الأخيرة في أسطول مكون من 3 ناقلات وقود إيرانية، اليوم السبت، إلى مياه فنزويلا التي تشتد حاجتها إلى البنزين.

ونقلت وكالة "رويترز" أن بيانات "رفينيتيف أيكون" أظهرت أن الناقلة "فاكسون"، التي تحمل حوالي 234 ألف برميل من الوقود، كانت شمالي ولاية سوكري شمال شرق فنزويلا مباشرة من الساعة 09:37 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم السبت.

كما أوضحت البيانات أن السفينة الثانية "فورتشين" رست في ميناء أمواي بغرب فنزويلا أمس الجمعة.

ورست "فورست"، وهي أول ناقلة في المجموعة الحالية، في ميناء الباليتو بوسط فنزويلا يوم الثلاثاء.

ويأتي هذا التطور الجديد في مؤشر على التعاون بين البلدين وسط احتجاجات على نقص الوقود في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وتسعى الولايات المتحدة لعرقلة التجارة بين إيران وفنزويلا، وصادرت السلطات الأمريكية أكثر من مليون برميل من الوقود الإيراني بينما كانت في طريقها إلى فنزويلا في يوليو الماضي.

المصدر: "رويترز"