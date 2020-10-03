كبير أطباء الأمراض المعدية الأمريكي يأمل بظهور "لقاح آمن" في بلاده أوائل العام المقبل

يتوقع أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أن بلاده ستتمكن من البدء في استخدام لقاح فعال وآمن ضد فيروس كورونا المستجد، في أوائل عام 2021.

وقال المدير، في كلمته بالفيديو اليوم في المنتدى الدولي للعلوم والتكنولوجيا، الذي يعقد هذا العام، عبر الإنترنت وليس في كيوتو اليابانية: "آمل أنه بحلول أوائل عام 2021، سنتمكن من إضافة لقاح، أو حتى عدة لقاحات، إلى ترسانتنا من الإجراءات الوقائية، وآمل أن نتمكن من السيطرة على هذا الوباء المروع والقضاء عليه بحلول نهاية عام 2021".

ونوه الخبير الأمريكي، بأنه سيفهم مع زملائه في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر من هذا العام، ما إذا كان من الممكن البدء في استخدام لقاح فعال وآمن بحلول بداية عام 2021.

وأضاف: "بحلول نوفمبر - ديسمبر، سنفهم ما إذا كان لدينا لقاح آمن وفعال. ومع البيانات الإيجابية التي نحصل عليها من التجارب السريرية، يسودنا التفاؤل الحذر".

واعترف كبير المتخصصين في الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، بأنه "لا توجد ضمانات"، لكنه كرر أن الإجراءات التي اتخذها المتخصصون الأمريكيون تسمح للمرء بـ "التفاؤل الحذر" بشأن احتمالات ظهور حقيقي لقاح فعال وآمن في المستقبل القريب.

ومن جديد حدد الخبير، خمسة مبادئ بسيطة تسمح بتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد: "ارتداء الأقنعة بشكل شامل، والحفاظ على مسافة اجتماعية، وتجنب الازدحام، وإقامة الفعاليات في الهواء الطلق بدلا من الداخل، وغسل اليدين".

المصدر: تاس