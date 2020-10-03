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اعتقال 10 أشخاص في إطار عملية ضد "داعش" جنوبي تركيا

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اعتقال 10 أشخاص في إطار عملية ضد
Reuters
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اعتقلت الشرطة التركية، اليوم السبت، 10 من المشتبه بهم في إطار عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بولاية مرسين جنوب البلاد.

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وذكرت النيابة العامة في مرسين، أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق 10 أشخاص تلقت بخصوصهم معلومات حول نشاطهم ضمن "داعش" الإرهابي.

وأضافت في بيان أن الشرطة نفذت بالتزامن عمليات على العديد من عناوين السكن بعموم الولاية.

ولفتت إلى أن قوات الأمن قبضت في عملياتها على شخص مطلوب لدى السلطات، كان يعتقد بأنه قتل، وذلك في القضية ذاتها.

المصدر: ديلي صباح

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