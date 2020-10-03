برلين تصف إلغاء مينسك اعتماد وسائل إعلام أجنبية بـ"المثير للقلق"

قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن قيام بيلاروس بإلغاء الاعتماد الساري للصحفيين الأجانب هو "إشارة مقلقة، تدل على أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، على الأغلب، لا يدرك مصالح بلده وشعبه".

وأضافت الوزارة الألمانية، في بيان أصدرته اليوم السبت: "حرمت قيادة بيلاروس، وسائل الإعلام الأجنبية من الاعتماد. وهذا تدخل فاضح جديد في حرية الصحافة والتعبير عن الرأي".

وأكدت خارجية ألمانيا الاتحادية، أن "هذا التصرف، يحد من التغطية المستقلة للأحداث في بيلاروس".

وشددت الوزارة، على أنه يشير إلى ذلك أيضا، "التهديد بتقليص الوجود الدبلوماسي لبعض البعثات الأجنبية".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن "أي شخص يتصرف بهذه الطريقة يود أن تبقى تصرفاته بدون مراقبة ".

وكانت وزارة الخارجية البيلاروسية، قد أنهت يوم أمس الجمعة، الاعتمادات الممنوحة لوسائل الإعلام الأجنبية اعتبارا من 2 أكتوبر.

وقالت الوزارة البيلاروسية، في بيان، إنه في إطار القواعد الجديدة، ستعيد الوزارة اعتماد وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في الجمهورية.

المصدر: تاس