تركيا ترفض "المطالب السطحية" بوقف إطلاق النار في جنوب القوقاز

رفضت تركيا ما وصفته بـ"المطالب السطحية" بوقف إطلاق النار في جنوب القوقاز حيث تدعم أنقرة أذربيجان، وذلك بعد أسبوع من بدء قتال عنيف مع القوات الأرمينية في إقليم قره باغ.

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وعلى الرغم من دعوة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى وقف العمليات القتالية، دعمت تركيا بقوة أذربيجان وكررت ضرورة انسحاب من وصفتهم بـ"المحتلين" الأرمن.

وقالت أرمينيا يوم الجمعة إنها ستعمل مع الدول الكبرى الثلاث من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه يجب ألا يكون لهم دور في صنع السلام وأضاف يوم السبت إن أنقرة تدعم "المقهورين" في جنوب القوقاز.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية إن "المطالب السطحية بوقف فوري للعمليات القتالية ووقف إطلاق النار بشكل دائم لن تكون مجدية هذه المرة".

وأعلن إقليم ناغورني قره باغ يوم السبت مقتل 51 آخرين من جنوده في القتال مع أذربيجان، في ارتفاع حاد لحصيلة القتلى في أسبوع من المعارك الشرسة.

المصدر: رويترز