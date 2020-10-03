وكالة: انفجار قذيفتين جديدتين في ستيباناكيرت بإقليم قره باغ

سمع دوي انفجار قذيفتين مدفعيتين جديدتين في ستيباناكيرت، عاصمة "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها بجنوب القوقاز، حسبما أوردت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت.

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وأشارت الوكالة إلى أن المدينة قد تعرضت في صباح اليوم لقصف مدفعي، أسفر عن سقوط جرحى، وفقا لوزارة الخارجية التابعة للجمهورية غير المعترف بها.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قوات أرمينيا قصفت بلدات على خطوط التماس في إقليم قره باغ (الذي فقدت باكو السيطرة عليه أثناء النزاع المسلح في المنطقة في السنوات 1992-1994)، ما تسبب بسقوط قتلى في صفوف العسكريين والمدنيين.

من جهتها، أعلنت وزارة دفاع أرمينيا أن "جمهورية قره باغ" (التي تحظى بحماية يريفان كجهة "ضامنة" لوجودها) تعرضت لـ "هجمات جوية وصاروخية"، كما قالت يريفان إن القصف الأذربيجاني استهدف بلدات مسالمة في قره باغ، بما فيها مدينة ستيباناكيرت. وفرضت سلطات قره باغ أحكاما عرفية على أراضيها والتعبئة العامة، وأعلنت أرمينيا خطوة مماثلة على أراضيها.

المصدر: نوفوستي