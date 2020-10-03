راب: أي اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن علاقاتهما يجب أن يكون عادلا

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يوم السبت، إنه "لم تعد لدى الاتحاد الأوروبي القدرة" على معاملة بريطانيا "بشكل سيء".

وأضاف راب في كلمة بثت في إطار المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، إن "أي اتفاق بشأن العلاقات بين الجانبين في المستقبل لا بد وأن يكون عادلا".

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وصرح وزير الخارجية: "نعم نريد التوصل لاتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ولكن أي اتفاق يجب أن يكون عادلا.. أيام وضع بروكسل لنا في موقف العاجز، ولت منذ فترة طويلة".

وأنهت بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أحدث جولة من التفاوض، إذ أفاد كلا الطرفين بإحراز تقدم في بعض النقاط، لكن لا تزال هناك فجوات في بعض المسائل الشائكة مثل ضمانات تكافؤ الفرص في المنافسة ومصائد الأسماك.

هذا، وقد أطلق الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة، وذلك بسبب خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعديل معاهدة "بريكست" الموقعة مع بروكسل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين: "قررت المفوضية توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية.. هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال باتفاق بين الطرفين".

وأشارت إلى أن الرسالة "تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر".

المصدر: رويترز