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فرقاطة تركية ومدمرة أمريكية تجريان تدريبات عسكرية في البحر الأسود (صور)

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فرقاطة تركية ومدمرة أمريكية تجريان تدريبات عسكرية في البحر الأسود (صور)
msb.gov.tr
فرقاطة "TCG BARBAROS" التابعة للبحرية التركية، ومدمرة "USS ROSSVELET" الأمريكية تنفذان تدريبا عسكريا في البحر الأسود يوم 1 أكتوبر 2020.
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قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إن فرقاطة تابعة لقواتها البحرية أجرت تدريبات مع مدمرة أمريكية في البحر الأسود.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، أن فرقاطة "TCG BARBAROS" التابعة للبحرية التركية، نفذت تدريبات عسكرية "انتقالية" مع مدمرة "USS ROSSVELET" الأمريكية يوم 1 أكتوبر.

كما نشرت وزارة الدفاع التركية عددا من الصور لجانب من فعاليات التدريبات في مياه البحر الأسود.

وتركيا والولايات المتحدة حليفتان في إطار الناتو لكن العلاقات بين البلدين تشهد في السنوات الأخيرة خلافات عدة خاصة بعد محاولة الانقلاب على السلطة في تركيا عام 2016 وعملياتها في سوريا ضد الأكراد إضافة إلى قضايا أخرى.

المصدر: RT

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