فرقاطة تركية ومدمرة أمريكية تجريان تدريبات عسكرية في البحر الأسود (صور)

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إن فرقاطة تابعة لقواتها البحرية أجرت تدريبات مع مدمرة أمريكية في البحر الأسود.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، أن فرقاطة "TCG BARBAROS" التابعة للبحرية التركية، نفذت تدريبات عسكرية "انتقالية" مع مدمرة "USS ROSSVELET" الأمريكية يوم 1 أكتوبر.

كما نشرت وزارة الدفاع التركية عددا من الصور لجانب من فعاليات التدريبات في مياه البحر الأسود.

TCG BARBAROS fırkateynimiz ile ABD’ye ait USS ROOSEVELT destroyeri 01 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz’de Geçiş Eğitimleri icra etti.#MSB#TSKpic.twitter.com/IpTgMqgTU1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2020

وتركيا والولايات المتحدة حليفتان في إطار الناتو لكن العلاقات بين البلدين تشهد في السنوات الأخيرة خلافات عدة خاصة بعد محاولة الانقلاب على السلطة في تركيا عام 2016 وعملياتها في سوريا ضد الأكراد إضافة إلى قضايا أخرى.

المصدر: RT