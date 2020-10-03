الولايات المتحدة .. رون جونسون ثالث سناتور جمهوري يصاب بكورونا خلال 24 ساعة

قال مصدر مسؤول اليوم السبت إن الفحوص أثبتت إصابة السناتور الأمريكي الجمهوري، رون جونسون، بفيروس كورونا أمس الجمعة.

ويتولى جونسون رئاسة لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ.

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وأضاف المصدر، أن جونسون بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض، وسيعزل نفسه إلى أن يؤكد الطبيب شفاءه من الفيروس. ولم يوضح المتحدث من هو الشخص الذي خالطه جونسون ونقل إليه الفيروس.

ويعد رون جونسون ثالث سناتور جمهوري يصاب بكورونا خلال 24 ساعة بعد ثوم تيليس، ومايك لي.

المصدر: وكالات