أذربيجان تتهم أرمينيا بـ"تحريض الأرمن" حول العالم على دخول الحرب في قره باغ

اتهمت باكو بريفان، اليوم السبت، بجذب أبناء الشعب الأرمني للمشاركة في الحرب الدائرة في إقليم قره باغ.

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وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان، إن "حكومة أرمينيا والجالية الأرمنية تدعوان الأرمن من دول خارجية للوصول عاجلا إلى أرمينيا للمشاركة في المعارك المستمرة على أراضي أذربيجان المحتلة"، مضيفة أن ثمة مراكز لبيع التذاكر والتجمع، تم فتحها في دول مختلفة".

وأوضحت الخارجية الأذربيجانية أن لدى باكو معلومات تفيد بأن ألوفا من الأرمن من مواطني سوريا ولبنان وروسيا وجورجيا واليونان والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى قد وصلوا إلى المنطقة أو مستعدون للسفر إليها للمشاركة في الأعمال القتالية هناك. وأضافت أن "الأشخاص الذين يسافرون إلى أراضي دولة أخرى بغرض إجراء تدريب إرهابي أو الحصول عليه، يصنفون مقاتلين أجانب وإرهابيين".

وحملت الوزارة أرمينيا ومنظمات الجالية الأرمنية في الخارج "المسؤولية بموجب القانون الدولي عن ممارسة أنشطة إرهابية ضد أذربيجان وأهاليها المدنيين".

المصدر: إنترفاكس