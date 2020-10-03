موسكو ترد على الاتهامات بعدم استعدادها للحوار مع برلين بشأن قضية نافالني

أكدت الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن برلين رفضت طلب السفارة الروسية بالسماح لها بالوصول القنصلي إلى المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي يتلقى العلاج في ألمانيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الروسية ردا على ما تردد خلال مناقشات في البرلمان الألماني مؤخرا من مزاعم بشأن عدم استعداد روسيا للحوار مع ألمانيا حول قضية نافالني من خلال الآليات الثنائية القائمة.

وقال البيان أن هذه التصريحات التي تأتي ضمن حملة التحريض المعادية لروسيا على خلفية قضية "التسميم" المزعوم لنافالني، تعتبرها موسكو كذبا مفضوحا، لا سيما في ضوء تجاهل الجانب الألماني المستمر لمقترحات إقامة تعاون عملي من أجل توضيح ظروف هذا "التسميم" في إطار المساعدة القانونية والمشاورات على أساس أحكام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

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وأشار البيان إلى أن برلين لم تستجب لمبادرات روسية على الصعيد البرلماني، كما لم تقدم أجوبة على الأسئلة التي طرحها الجانب الروسي من خلال الحوار السياسي وكذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال البيان: "في 24 سبتمبر أعد مكتب المدعي العام الروسي طلبا رابعا للمساعدة القانونية في قصية نافالني، وتم تسليمه للجانب الألماني"، وأضاف: "لا نزال مصرين على الحصول على استجابة لهذه النداءات"، مذكرا بأن ألأطباء الألمان أتيح لهم الوصول دون إعاقة لنافالني في المستشفى الروسي الذي نقل بعد تعرضه لوعكة صحية في 20 أغسطس الماضي، والاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بعلاجه.

ودعت الخارجية الروسية "منظمي الحملة الاستفزازية الهادفة لشيطنة روسيا وتقويض العلاقات الثنائية" للتعقل، مؤكدة استعداد موسكو لحوار صريح ونزيه يعتمد على الوقائع حول قضية نافالني.

وكانت ألمانيا ادعت أن التحاليل التي تم أخذها من المعارض الروسي بعد نقله للعلاج إلى برلين، كشفت آثار مادة "نوفيتشوك" السامة في جسمه، فيما أكدت روسيا أن الفحوص التي خصع لها الرجل في روسيا لم تظهر أي آثار تسمم، وطلبت موسكو من برلين مرارا تقديم المساعدة القانونية لتوضيح ملابسات قضية نافالني.

المصدر: الخارجية الروسية