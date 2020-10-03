أردوغان: لن نقبل مأساة جديدة في إدلب ومستعدون لإزالة مناطق الإرهاب المتبقية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إنه لن يقبل بمأساة جديدة في إدلب، معلنا عن استعداد بلاده لإزالة مناطق الإرهاب المتبقية هناك.

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وأضاف: "لن نقبل بأي خطوة من شأنها التسبب بمأساة إنسانية جديدة في إدلب السورية"، وقال: "وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانيا حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا، وسنذهب بأنفسنا لتطهير أوكار الإرهاب بسوريا إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة".

وتابع بالقول إننا "قضينا على الممر الإرهابي المراد إقامته على طول حدودنا وأثبتنا أن السوريين ليسوا وحدهم".

ولفت الرئيس التركي إلى أن الأطراف التي تلتزم الصمت إزاء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها تضع كافة المبادئ الأخلاقية والقانونية والحقوقية جانبا عندما يتعلق الأمر بتركيا.

من جهة أخرى، قال أردوغان إن بلاده تساند "المقهورين" في كل مكان.

وتابع "نكافح ليلا ونهارا حتى تتبوأ بلادنا المكان الذي تستحقه في النظام العالمي. ونقف بجوار المقهورين في كل مكان من سوريا إلى ليبيا ومن شرق المتوسط إلى القوقاز".

المصدر: الأناضول