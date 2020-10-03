"جمهورية قره باغ" تدعو المجتمع الدولي للاعتراف باستقلالها

دعت "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها، اليوم السبت، المجتمع الدولي للاعتراف باستقلالها، معتبرة أن ذلك يمثل "الآلية الفعالة الوحيدة" لاستعادة السلام والأمن في المنطقة.

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وقالت وزارة الخارجية في قره باغ في بيان لها: "ندعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف باستقلال "جمهورية أرتساخ" (التسمية الأرمنية لقره باغ) من أجل ضمان حق مواطنيها في الحياة والتنمية السلمية. وفي ظل الظروف الحالية يعتبر الاعتراف الدولي بـ"آرتساخ" هو الآلية الفعالة الوحيدة لاستعادة السلام والأمن في المنطقة".

ورحب البيان بجهود رؤساء الدول المشاركة في "مجموعة مينسك" المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمجتمع الدولي بشكل عام، "التي تهدف إلى وضع حد فوري للعدوان المسلح من جانب أذربيجان وخفض التوتر"، مضيفا أن "جميع مطالب المجتمع الدولي والنداءات يرفضها بوقاحة التحالف الثلاثي لتركيا وأذربيجان والمنظمات الإرهابية".

واتهم البيان باكو بارتكاب "انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والأعراف والأحكام التي يتم اتباعها في النزاعات المسلحة"، قائلا إن "القوات الأذربيجانية-التركية تستهدف بشكل متعمد المدن والقرى والمنشآت المدنية، وإن ذلك أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين".

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وبعد اندلاع الاشتباكات الأخيرة في إقليم قره باغ، لوحت يريفان بإمكانية اعترافها باستقلال هذا الإقليم المتمرد الذي انفصل عن أذربيجان وأعلن استقلاله من طرف واحد عام 1991 دون أن تنال هذه الخطوة اعترافا من أي دولة في العالم.

من جهتها، اتهمت باكو أمس الجمعة أرمينيا بأنها غير مهتمة بتسوية الأزمة في قره باغ عبر المفاوضات، وتسعى إلى "ضم الأراضي التي استولت عليها".

المصدر: وكالات