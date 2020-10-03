إيران.. 179 وفاة وأكثر من 3500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3523 إصابة، كما تم تسجيل 179 وفاة جديدة.

وبحسب أرقام وبيانات وزارة الصحة الإيرانية، ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 26746، فيما بلغت حصيلة الإصابات 468119 إصابة حتى الآن.

إلى ذلك قالت وزارة الصحة إن 4127 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 387675، وتم إجراء أكثر من 4 ملايين اختبار لاكتشاف الفيروس حتى الآن.

وأعلنت الوزارة أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 26 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

المصدر: RT