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العاصفة "آليكس" تصل إلى إيطاليا والبندقية تخرج مصداتها الصفراء لأول مرة لتجنب الفيضانات

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العاصفة
Reuters
الحواجز الحامية من الفيضانات في مدينة البندقية بإيطاليا.
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بعد مرورها من فرنسا مخلفة خسائر معتبرة، العاصفة "آليكس" ستصل إلى إيطاليا الأحد مهددة بإغراق مدينة البندقية بالأمطار الغزيرة، غير أن المدينة واثقة من حواجزها المضادة للفيضانات.

وتستخدم سلطات المدينة هذه الحواجز الحمائية الصفراء لأول مرة بعد تحذير خبراء الأرصاد الجوية من كوارث قد تحدثها العاصفة آليكس بالبندقية، لاسيما أن أثر العاصفة يتزامن هذه المرة مع موعد المد البحري.

العاصفة مدينة البندقية. الصورة: PIXABAY

تتشكل هذه الشبكة الحمائية للمدينة التاريخية من الفيضانات من 78 حاجزا، ويكمن دورها في منع الوصول المفرط لفائض مياه الأمطار والمد إلى مدخل بحيرة البندقية، والحؤول دون وقوع فيضانات مكلفة. وتقدر فاتورة هذه الفيضانات في مدينة البندقية أحيانا بمليارات اليوروهات.

ويفترض أن تتمكن الحواجز الصفراء، الحامية للمدينة من آثار العواصف والمد البحري، من الصمود في وجه أمواج بعلو 3 أمتار.

المصدر: وسائل إعلام

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