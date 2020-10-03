الرئيس الصيني يتمنى الشفاء العاجل لترامب وميلانيا

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، عبر فيها عن تمنياته لهما بالشفاء العاجل من فيروس كورونا.

وذكر التلفزيون الصيني الرسمي أن الرئيس الصيني بعث البرقية اليوم السبت.

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وأعلن ترامب إيجابية الفحص الذي أجراه وميلانيا أمس الجمعة، والذي أكد إصابتهما بفيروس كورونا.

وذكرت مصادر عدة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعاني من السعال وارتفاع في درجة حرارة الجسم، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال سياسيان جمهوريان مقربان من البيت الأبيض، حسب تقرير نشرته صحيفة "فانيتي فاير"، مساء يوم الجمعة، إن "الأعراض التي يعاني منها ترامب تشمل السعال ودرجة الحرارة المرتفعة".

المصدر: وكالات