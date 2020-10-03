يريفان تتهم باكو باستخدام قنابل عنقودية وراجمات صواريخ إسرائيلية في قره باغ (صور)

اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية الجيش الأذربيجاني باستهداف السكان المدنيين في إقليم قره باغ بالقنابل العنقودية من راجمات صواريخ LAR-160 إسرائيلية الصنع.

ونشرت الحكومة الأرمنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا تظهر ما يفترض أنها أجزاء من القنابل العنقودية العائدة لراجمات الصواريخ LAR-160 الإسرئايلية الصنع.

#Azerbaijan is using LAR-160 cluster munition against civilians

Со стороны Азербайджана в отношении мирного населения применяются кассетные снаряды залповых установок LAR-160#StopAzerbaijanAggressionpic.twitter.com/017Nx77gyV — Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) October 3, 2020

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جاء ذلك بعد أن أعلنت أرمينيا الخميس عن استدعاء سفيرها في إسرائيل لإجراء "مشاورات" معه على خلفية "توريد" الحكومة الإسرائيلية أسلحة لأذربيجان.

وفي وقت سابق، أكد موفدنا إلى قره باغ العثور على شظايا صواريخ أطلقت من جانب الجيش الأذربيجاني على قرى في المنطقة، عليها كتابات بالعبرية.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أشادت بأداء طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع في المواجهات العسكرية مع أرمينيا في قره باغ، التي بدأت الأحد الماضي.

المصدر: وكالات