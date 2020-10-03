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يريفان تتهم باكو باستخدام قنابل عنقودية وراجمات صواريخ إسرائيلية في قره باغ (صور)

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يريفان تتهم باكو باستخدام قنابل عنقودية وراجمات صواريخ إسرائيلية في قره باغ (صور)
Sputnik DEFENCE MINISTRY OF AZERBAIJAN
رتجمة صواريخ تابعة اللجيش الأذربيجاني تقصف قره باغ
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اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية الجيش الأذربيجاني باستهداف السكان المدنيين في إقليم قره باغ بالقنابل العنقودية من راجمات صواريخ LAR-160 إسرائيلية الصنع.

ونشرت الحكومة الأرمنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا تظهر ما يفترض أنها أجزاء من القنابل العنقودية العائدة لراجمات الصواريخ LAR-160 الإسرئايلية الصنع.

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موفدنا: أذربيجان تستخدم صواريخ إسرائيلية الصنع في معارك قره باغ

جاء ذلك بعد أن أعلنت أرمينيا الخميس عن استدعاء سفيرها في إسرائيل لإجراء "مشاورات" معه على خلفية "توريد" الحكومة الإسرائيلية أسلحة لأذربيجان.

وفي وقت سابق، أكد موفدنا إلى قره باغ العثور على شظايا صواريخ أطلقت من جانب الجيش الأذربيجاني على قرى في المنطقة، عليها كتابات بالعبرية.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أشادت بأداء طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع في المواجهات العسكرية مع أرمينيا في قره باغ، التي بدأت الأحد الماضي.

المصدر: وكالات

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