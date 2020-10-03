وزير بريطاني يتذكر إصابة جونسون بكورونا ويقول "خشيت أن نفقده"

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه كان يشعر بالقلق على حياة رئيس الوزراء بوريس جونسون، عندما دخل المستشفى في أبريل الماضي بعد ثبوت إصابته بكوفيد-19.

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وتولى راب مهام جونسون لقرابة شهر لحين تعافي رئيس الوزراء. وأصيب جونسون بفيروس كورونا المسبب للمرض في أواخر مارس وانتهى به الأمر في وحدة العناية المركزة.

وقالت صحيفة "ذا تايمز" إن راب سيقول في كلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين الذي سينعقد عبر الإنترنت في وقت لاحق اليوم السبت: "خشيت بالفعل أن نفقده، وكنت قلقا على كاري"، في إشارة إلى خطيبة جونسون التي كانت آنذاك حاملا في طفلهما.

وصدرت التصريحات عن راب بعد ساعات من دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشفى عسكريا قرب واشنطن لإصابته بفيروس كورونا.

المصدر: رويترز