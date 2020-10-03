جورجيا تنفي نقل مسلحين سوريين من تركيا إلى أذربيجان عبر أراضيها

نفت السلطات الجورجية مزاعم نقل عناصر تنظيمات مسلحة سورية من تركيا إلى أذربيجان عبر أراضي البلاد، مؤكدة أيضا أنها أغلقت حدودها أمام عبور الشحنات العسكرية إلى أرمينيا وأذربيجان.

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وقال مدير هيئة أمن جورجيا، إريغول ليلواشفيلي، في إفادة صحفية اليوم السبت: "تعليقا على الأخبار الزائفة المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي، التي مفادها أن تنظيمات مسلحة سورية غير شرعية يتم نقلها من تركيا عبر أراضي جورجيا إلى أذربيجان، أريد التأكيد أن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة، وهي كذب هدفه تصعيد التوتر في جورجيا والمنطقة ككل".

وحذر المسؤول من وجود دعوات على مواقع للتواصل الاجتماعي لقطع الطريق الرئيسي الجورجي المؤدي إلى أذربيجان، مشيرا إلى أن الأجهزة الجورجية المختصة على تواصل مستمر مع نظيرتيها في أرمينيا وأذربيجان، وأن أي تحركات مهددة لأمن جورجيا والمنطقة سيتم إحباطها.

من جهته، أكد فاختانغ غوميلاوري، سكرتير مجلس الأمن القومي الجورجي، وزير الداخلية، يوم السبت، أن حكومة البلاد قررت تعليق إصدار التصاريح لنقل الشحنات العسكرية عبر أراضي البلاد برا وجوا في اتجاه أرمينيا وأذربيجان، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في إقليم قره باغ.

وأضاف أنه فيما يخص الشحنات المدنية، توفي جورجيا بكافة التزاماتها الدولية.

المصدر: وكالات